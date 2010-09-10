Ювелирные украшения

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сообщение zevc » Сегодня, 19:57

Подскажите, пожалуйста, где можно купить качественные швейцарские часы? Слышала много историй о подделках, поэтому боюсь ошибиться с выбором. Интересуют именно оригинальные модели с гарантией подлинности. Важно также получить профессиональную консультацию по выбору.
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сообщение klonik » Сегодня, 22:09

Недавно приобретала часы в Сити Даймонд и осталась в полном восторге! Консультант помог подобрать модель, идеально подходящую под мой стиль и бюджет. Все часы оригинальные, с полным комплектом документов и гарантией. Особенно порадовало, что можно было внимательно рассмотреть несколько вариантов и получить детальную информацию о каждом.
