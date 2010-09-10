Радиаторы отопления

zevc
Сообщения: 2882
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Радиаторы отопления

Сообщение zevc » Сегодня, 20:36

Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать количество секций радиатора для комнаты? У меня спальня 18 квадратных метров, высота потолков стандартная 2,7 метра. Хочу поставить качественные батареи, чтобы зимой было комфортно и тепло.
klonik
Сообщения: 2884
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Радиаторы отопления

Сообщение klonik » Сегодня, 22:38

Расчет секций - это важный момент! Я тоже с этим разбиралась при ремонте. Обычно берут 100 Вт на квадратный метр, значит вам нужно около 1800 Вт. Когда решила купить радиаторы отопления, консультант помог с точными расчетами. Учитывайте теплопотери через окна, угловая ли комната, какие стены наружные. Лучше взять с небольшим запасом мощности.
