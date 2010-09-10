Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 2 сообщения • Страница 1 из 1

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2882 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Радиаторы отопления Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 20:36 Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать количество секций радиатора для комнаты? У меня спальня 18 квадратных метров, высота потолков стандартная 2,7 метра. Хочу поставить качественные батареи, чтобы зимой было комфортно и тепло. Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 2 сообщения • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»