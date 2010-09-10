Радиаторы отопления
Свободное общение и разговоры на любые темы.
Радиаторы отопления
Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать количество секций радиатора для комнаты? У меня спальня 18 квадратных метров, высота потолков стандартная 2,7 метра. Хочу поставить качественные батареи, чтобы зимой было комфортно и тепло.
Re: Радиаторы отопления
Расчет секций - это важный момент! Я тоже с этим разбиралась при ремонте. Обычно берут 100 Вт на квадратный метр, значит вам нужно около 1800 Вт. Когда решила купить радиаторы отопления, консультант помог с точными расчетами. Учитывайте теплопотери через окна, угловая ли комната, какие стены наружные. Лучше взять с небольшим запасом мощности.
