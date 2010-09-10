Салон красоты
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Салон красоты
Девочки, привет! А вы ходите в обычную парикмахерскую на стрижку или все-таки в салон? Я тут загорелась желанием себе сделать красивую стрижку и покрасить волосы. Нужен опытный специалист, конечно, обычно они принимают в хорошем салоне. Буду очень рада, если вы мне что-нибудь посоветуете?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя