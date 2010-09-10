Салон красоты

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2886
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Салон красоты

Сообщение klonik » Сегодня, 11:53

Девочки, привет! А вы ходите в обычную парикмахерскую на стрижку или все-таки в салон? Я тут загорелась желанием себе сделать красивую стрижку и покрасить волосы. Нужен опытный специалист, конечно, обычно они принимают в хорошем салоне. Буду очень рада, если вы мне что-нибудь посоветуете?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя