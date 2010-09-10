Сообщение klonik » Сегодня, 11:53

Девочки, привет! А вы ходите в обычную парикмахерскую на стрижку или все-таки в салон? Я тут загорелась желанием себе сделать красивую стрижку и покрасить волосы. Нужен опытный специалист, конечно, обычно они принимают в хорошем салоне. Буду очень рада, если вы мне что-нибудь посоветуете?