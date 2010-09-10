Салон красоты
Девочки, привет! А вы ходите в обычную парикмахерскую на стрижку или все-таки в салон? Я тут загорелась желанием себе сделать красивую стрижку и покрасить волосы. Нужен опытный специалист, конечно, обычно они принимают в хорошем салоне. Буду очень рада, если вы мне что-нибудь посоветуете?
Привет, знаешь раньше ходила исключительно только в парикмахерские. Потому что думала, что там дешевле и нет никаких навязчивых услуг в виду помыть голову или просушить волосы. А один раз посетила салон красоты и теперь хожу только туда, потому что сервис находится на высшем уровне. Я прихожу туда для отдыха и за получением красоты. Мало того, что мне в салоне красоты сделают красоту, но еще и предложат чай, кофе и конфетки. Все равно такой сервис как не крути очень располагает к себе. Я вам тоже рекомендую хоть раз сходить в салон красоты и почувствовать, как там есть атмосфера. Думаю, что в обычные парикмахерские вы точно больше не захотите возвращаться. Это моя личная рекомендация не пожалеть денег и посетить салон.
