Подскажите

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сообщение klonik » 33 минуты назад

Подскажите, где можно с доставкой купить материалы для ограждения дачного участка? Очень хочется обновить забор недорого, чтобы хватило надолго при этом. Может, есть какой-то специализированный магазин, который предлагает хорошие условия для сотрудничества и большой ассортимент материала?
