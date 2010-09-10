Подскажите
Подскажите, где можно с доставкой купить материалы для ограждения дачного участка? Очень хочется обновить забор недорого, чтобы хватило надолго при этом. Может, есть какой-то специализированный магазин, который предлагает хорошие условия для сотрудничества и большой ассортимент материала?
