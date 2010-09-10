Подскажите
Подскажите, где можно с доставкой купить материалы для ограждения дачного участка? Очень хочется обновить забор недорого, чтобы хватило надолго при этом. Может, есть какой-то специализированный магазин, который предлагает хорошие условия для сотрудничества и большой ассортимент материала?
Re: Подскажите
Я вам рекомендую посмотреть тут trimet.ru/catalog/materialy_dlya_ograzhdeniy/. Потому что в этой компании представлен материал для ограждений. Даже саморезы вы тут сможете найти разных цветов. Уверена, что сможете подобрать подходящий материал. Тем более тут есть консультант и в случае чего вы можете сюда обратиться и получить квалифицированную помощь. Я знаю, что в этой компании есть доставка, но все-таки рекомендую вам насчет нее более подробнее уточнить у представителя компании. Потому что все же мы живем в разных районах, регионах и чаще всего доставка можете отличаться. А так, все материалы, которые предлагает компания отличные и хорошего качества. Так что вы можете смело обращаться и покупать у них все для ограждения.
