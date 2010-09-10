Мебель на заказ
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Добрый день! Мы с мужем купили квартиру-студию, и теперь думаем над организацией пространства. Нужно как-то отделить спальную зону и создать достаточно мест для хранения. Может, кто-то сталкивался с подобной задачей и может поделиться опытом?
