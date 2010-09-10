Сообщение klonik » Сегодня, 14:28

Добрый день! Мы с мужем купили квартиру-студию, и теперь думаем над организацией пространства. Нужно как-то отделить спальную зону и создать достаточно мест для хранения. Может, кто-то сталкивался с подобной задачей и может поделиться опытом?