Мебель на заказ

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сообщение klonik » Сегодня, 14:28

Добрый день! Мы с мужем купили квартиру-студию, и теперь думаем над организацией пространства. Нужно как-то отделить спальную зону и создать достаточно мест для хранения. Может, кто-то сталкивался с подобной задачей и может поделиться опытом?
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Мебель на заказ

Сообщение zevc » Сегодня, 21:00

Понимаю вашу ситуацию! Мы тоже живем в студии, и мебель на заказ помогла нам идеально организовать пространство. Заказали многофункциональную перегородку со встроенными шкафами и откидной кроватью. Дизайнеры предложили отличное решение, которое визуально разделило комнату и обеспечило много места для хранения вещей.
