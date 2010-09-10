Отзывы

klonik
Отзывы

Сообщение klonik » Сегодня, 14:54

Девочки, подскажите, где можно почитать отзывы клиентов об автосалоне «Автопарк Южный»? Очень понравилось мне предложение о покупке, но вот очень хочется узнать мнение об этом автосалоне клиентов. Если вы знаете, где есть отзывы подскажите, я вам буду очень признательна за информацию.
