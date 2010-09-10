Отзывы
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Отзывы
Девочки, подскажите, где можно почитать отзывы клиентов об автосалоне «Автопарк Южный»? Очень понравилось мне предложение о покупке, но вот очень хочется узнать мнение об этом автосалоне клиентов. Если вы знаете, где есть отзывы подскажите, я вам буду очень признательна за информацию.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя