Отзывы
Отзывы
Девочки, подскажите, где можно почитать отзывы клиентов об автосалоне «Автопарк Южный»? Очень понравилось мне предложение о покупке, но вот очень хочется узнать мнение об этом автосалоне клиентов. Если вы знаете, где есть отзывы подскажите, я вам буду очень признательна за информацию.
Re: Отзывы
Посмотрите тут https://xn----8sbafmo8beftq3ib.xn--p1ai/autopark-yujny/ . В «Автопарке Южный» есть большое количество автомобилей. Но, если вы тут будете брать, то только за наличный расчет и тщательно проверяйте автомобиль. Хоть тут и есть возможность оформления кредита, все-таки я бы не рисковала тут брать. Потому что отзывы клиентов указывают на различные проблемы и недостатки в процессе оформления кредита, такие как завышенные процентные ставки, дополнительные расходы и сложности с возвратом средств. Некоторые клиенты отмечают, что условия кредита не соответствуют заявленным на сайте, и предлагают альтернативные варианты покупки и возможно даже в другом автосалоне. Так что смотрите сами и принимайте сами решение, стоит ли сюда вообще обращаться.
