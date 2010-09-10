Комбинированные перчатки
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Комбинированные перчатки
Нам на производство нужны комбинированные перчатки. Подскажите, где их можно купить оптом по выгодной цене? Буду вам очень признательна за информацию. Потому что раньше поставщик у нас был из Китая, а сейчас ценник повысил, и доставка по срокам увеличилась. Может, кто-то в России предлагает такие перчатки? Мы бы покупали с большим удовольствием.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя