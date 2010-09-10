Комбинированные перчатки

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2888
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Комбинированные перчатки

Сообщение zevc » Сегодня, 13:14

Нам на производство нужны комбинированные перчатки. Подскажите, где их можно купить оптом по выгодной цене? Буду вам очень признательна за информацию. Потому что раньше поставщик у нас был из Китая, а сейчас ценник повысил, и доставка по срокам увеличилась. Может, кто-то в России предлагает такие перчатки? Мы бы покупали с большим удовольствием.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя