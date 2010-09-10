Комбинированные перчатки
Нам на производство нужны комбинированные перчатки. Подскажите, где их можно купить оптом по выгодной цене? Буду вам очень признательна за информацию. Потому что раньше поставщик у нас был из Китая, а сейчас ценник повысил, и доставка по срокам увеличилась. Может, кто-то в России предлагает такие перчатки? Мы бы покупали с большим удовольствием.
Re: Комбинированные перчатки
Вот тут https://mosdef.ru/catalog/zashchita_ruk ... pvkh14464/ вы можете приобрести комбинированные перчатки. Если я все правильно поняла, данная компания производит перчатки и реализует. При чем продает как оптом, так и в розницу. Оптом, конечно, покупать гораздо выгоднее. Но, думаю, что оценить качество можно для начала заказать пробную партию. В этой компании мы заказываем спецодежду, вроде по качеству нас пока устраивает. Но, мы тоже недавно только стали сотрудничать с этой компанией. Поэтому особо пока ничего не буду говорить про эту компанию, ка по сотрудничеству данная компания подскажет только время. В общем, я вам рекомендую перейти по ссылке и заказать для начала пробную партию комбинированных перчаток.
