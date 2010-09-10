Кухня на заказ

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кухня на заказ

klonik

Здравствуйте, что лучше купить уже готовый кухонный гарнитур или сделать кухню на заказ? Никак не могу решиться, как лучше всего приобрести. Буду очень вам признательна, если вы мне что-нибудь порекомендуете насчет кухонного гарнитура. Очень хочется себе обновить кухонный гарнитур, так как делали ремонт на кухне.
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кухня на заказ

zevc

Добрый день, если честно, мне кажется, что кухня на заказ все-таки лучше. Вы сможете приобрести кухню по своим параметрам, то есть установить такие ящики, полки, стеллажи, которые вам нужны. А в готовой кухне, как правило, все стандартно и изготавливается она из не самого лучшего материала. Если честно, мне кажется сейчас все обращаются к производителю и делают кухню на заказ. Я себе тоже делала кухню на заказ несколько лет назад, так она у меня до сих пор как новая. Нисколько не пожалела, что когда-то немного потратилась и заказала от производителя. Мне даже кажется, что сейчас можно кухню заказать исходя из своего бюджета. Можно разработать проект кухни исходя из определенной суммы. Так что, я бы вам рекомендовала все-таки делать на заказ.
