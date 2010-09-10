Покупка чеков
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Девочки, привет! Кто-нибудь из вас обращался в компанию ChekiPRO? Говорят, что можно приобрести у них чеки, которые не отличить от настоящих. Если вы обращались в эту компанию, то подскажите мне, пожалуйста, стоит с этой компанией иметь дело или нет? Буду вам очень признательна за информацию.
