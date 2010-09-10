Покупка чеков
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Девочки, привет! Кто-нибудь из вас обращался в компанию ChekiPRO? Говорят, что можно приобрести у них чеки, которые не отличить от настоящих. Если вы обращались в эту компанию, то подскажите мне, пожалуйста, стоит с этой компанией иметь дело или нет? Буду вам очень признательна за информацию.
Привет, да, в этой компании можно купить чеки в Казани. Чтобы получить чек, вы можете обратиться двумя способами оставить запрос на сайте или связаться с представителями компании по телефону, указанному на странице. Сотрудники свяжутся с вами для обсуждения деталей, таких как дата выдачи чека, его сумма, место, где его можно получить, и прочая необходимая информация. Как только все будет оговорено, чек будет готовить. Компания сама вам сообщит, когда ваш документ будет готов и доставлен. Вы можете вызвать с чеком курьера на дом или запросить чек в электронном виде. Самое главное, что тут компания ответственная и предлагает чеки согласно стандартам, они включают информацию о выдавшем их предприятии, дату выдачи, сумму, включая НДС, а также код продукции или предоставляемых услуг.
