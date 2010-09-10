Сообщение klonik » Сегодня, 18:00

Девочки, помогите советом! Планирую провести большой корпоратив на природе для 100 человек. Нужно что-то вместительное и при этом стильное. Думаю насчет шатра, но не знаю, куда лучше обратиться. Важно, чтобы было качественно и с гарантией. Кто-нибудь организовывал подобное?