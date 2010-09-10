Аренда шатра

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2893
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Аренда шатра

Сообщение klonik » Сегодня, 18:00

Девочки, помогите советом! Планирую провести большой корпоратив на природе для 100 человек. Нужно что-то вместительное и при этом стильное. Думаю насчет шатра, но не знаю, куда лучше обратиться. Важно, чтобы было качественно и с гарантией. Кто-нибудь организовывал подобное?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2890
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Аренда шатра

Сообщение zevc » 23 минуты назад

Недавно организовывала похожее мероприятие и могу посоветовать отличный вариант - аренда шатров. Все прошло идеально: конструкция была установлена вовремя, внутри очень просторно и комфортно. Особенно порадовало профессиональное отношение команды к работе. Шатер вместил всех гостей, и даже осталось место для танцпола!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя