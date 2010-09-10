Вопрос про ритуальные услуги

Fillana
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Вопрос про ритуальные услуги

Сообщение Fillana » Сегодня, 19:50

Хотим заказать печатные материалы для похорон – бланки извещений, программу церемонии, меню для поминок. Сталкивался ли кто-то с такой услугой в ритуальных бюро Москвы? Или проще искать типографию отдельно?
Venik
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Вопрос про ритуальные услуги

Сообщение Venik » Сегодня, 21:24

Печатные материалы – казалось бы, мелочь, но они помогают упорядочить церемонию и проинформировать гостей. Мы заказывали весь комплект в Городской Ритуальной Службе: они предложили несколько шаблонов извещений и программ, мы выбрали самый сдержанный и достойный https://gsritual.info/ . Все напечатали очень качественно, на хорошей бумаге, и привезли вместе с основным заказом. Получилось очень органично и избавило нас от необходимости искать, где это печатать в последний момент. Удобно, когда все в одном месте.
