Промышленные бетонные полы
Промышленные бетонные полы
В какой компании можно заказать обслуживание промышленных бетонных полов?
Re: Промышленные бетонные полы
Мы заказывали комплексное проектирование, устройство, ремонт и обслуживание промышленных бетонных полов в компании Floorsk https://floorsk.ru/ Могу дать их адрес. Это Москва, ул. Кржижановского
д. 15, корп. 5 А ещё проще вам будет позвонить по номеру +7 495 975-95-70 и получить бесплатную консультацию.
