Промышленные бетонные полы

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Промышленные бетонные полы

Сообщение Радищева » Вчера, 07:33

В какой компании можно заказать обслуживание промышленных бетонных полов?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Промышленные бетонные полы

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 17:21

Мы заказывали комплексное проектирование, устройство, ремонт и обслуживание промышленных бетонных полов в компании Floorsk https://floorsk.ru/ Могу дать их адрес. Это Москва, ул. Кржижановского
д. 15, корп. 5 А ещё проще вам будет позвонить по номеру +7 495 975-95-70 и получить бесплатную консультацию.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей