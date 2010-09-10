Франшиза магазина

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2892
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Франшиза магазина

Сообщение zevc » Сегодня, 18:00

Здравствуйте! Давно мечтаю открыть свой магазин у дома, но боюсь рисковать всеми сбережениями. Слышала про франшизы магазинов, где обещают поддержку и обучение. Хочется узнать, насколько это реально и какие подводные камни могут быть? Может, кто-то уже имеет опыт?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2894
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Франшиза магазина

Сообщение klonik » Сегодня, 22:21

Привет! Я тоже сначала переживала, но полгода назад решилась на франшизу магазина у дома. Оказалось, это действительно работающая модель! Здесь можно подробнее узнать о всех условиях. Меня обучили всему с нуля, помогли с выбором места и запуском. Сейчас магазин стабильно приносит прибыль, а команда франчайзера всегда на связи, если возникают вопросы.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей