zevc » Сегодня, 18:00

Здравствуйте! Давно мечтаю открыть свой магазин у дома, но боюсь рисковать всеми сбережениями. Слышала про франшизы магазинов, где обещают поддержку и обучение. Хочется узнать, насколько это реально и какие подводные камни могут быть? Может, кто-то уже имеет опыт?