Франшиза магазина
Франшиза магазина
Здравствуйте! Давно мечтаю открыть свой магазин у дома, но боюсь рисковать всеми сбережениями. Слышала про франшизы магазинов, где обещают поддержку и обучение. Хочется узнать, насколько это реально и какие подводные камни могут быть? Может, кто-то уже имеет опыт?
Re: Франшиза магазина
Привет! Я тоже сначала переживала, но полгода назад решилась на франшизу магазина у дома. Оказалось, это действительно работающая модель! Здесь можно подробнее узнать о всех условиях. Меня обучили всему с нуля, помогли с выбором места и запуском. Сейчас магазин стабильно приносит прибыль, а команда франчайзера всегда на связи, если возникают вопросы.
