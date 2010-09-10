Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.



Какие долги списываются при банкротстве физических лиц, а какие остаются



Долги, которые списываются при банкротстве физлиц:

Кредиты и займы перед банками и микрофинансовыми организациями.

Задолженность по кредитным картам.

Микрозаймы и потребительские кредиты.

Долги по коммунальным платежам и услугам ЖКХ.

Налоговая задолженность и сборы, кроме тех случаев, когда должник обязан уплатить налоги вследствие незаконного обогащения или налогового преступления.

Штрафы ГИБДД, судебные штрафы и взыскания, возникшие в результате гражданских исков.

Долговые обязательства по договорам поручительства, заключенным физическим лицом в пользу третьих лиц.

Просуженная судебная задолженность, подтвержденная решением суда.



Долги, которые остаются после признания банкротом:

Алименты, включая задолженности по алиментам.

Возмещение вреда здоровью и морального ущерба третьим лицам.

Компенсация материального ущерба, причиненного преступлением.

Текущие платежи, возникающие в ходе самой процедуры банкротства (например, оплата услуг арбитражного управляющего).

Субсидиарная ответственность руководителя юридического лица (если физическое лицо было руководителем организации, признанной банкротом).

Любые выплаты, присужденные судом по делам о мошенничестве, злоупотреблениях полномочиями или умышленном нанесении убытков другим гражданам или организациям.



Таким образом, большинство финансовых обязательств погашаются при признании гражданина банкротом, однако личные долговые обязательства, направленные на возмещение вреда жизни, здоровья, алиментов и последствий преступлений, сохраняются и подлежат исполнению независимо от факта банкротства.



