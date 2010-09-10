Мебель на заказ
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Мебель на заказ
Добрый день! Мне нужно ребенку заказать шкаф по индивидуальному проекту. Подскажите, у кого в Москве я могу заказать его? Хотелось бы чтобы был качественный и самое главное по цене чтобы оптимальный. Если вы знаете, где можно заказать подскажите?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей