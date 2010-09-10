Мебель на заказ
Мебель на заказ
Добрый день! Мне нужно ребенку заказать шкаф по индивидуальному проекту. Подскажите, у кого в Москве я могу заказать его? Хотелось бы чтобы был качественный и самое главное по цене чтобы оптимальный. Если вы знаете, где можно заказать подскажите?
Re: Мебель на заказ
Здравствуйте, вы можете заказать детский шкаф по своему проекту, а также еще и обратиться к дизайнеру на сайте lavka-mebel-msk.ru. Я сама у них заказывала мебель и могу сказать, что качество находится на очень высоком уровне. Думаю, что вы сможете тут приобрести для себя хорошего качества мебель и по разумной цене. Мне очень понравилось, что в этой компании есть индивидуальный подход к каждому клиенту. Такого если честно я отношения давно не встречала. Поэтому советую вам обратиться именно в эту компанию на сайте, потому что у них свои производственные цеха. Где работают мастера с большим опытом работы, поэтому на всю мебель распространяется гарантия.
