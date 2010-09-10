Сообщение klonik » Сегодня, 10:22

Добрый день! Мне нужно ребенку заказать шкаф по индивидуальному проекту. Подскажите, у кого в Москве я могу заказать его? Хотелось бы чтобы был качественный и самое главное по цене чтобы оптимальный. Если вы знаете, где можно заказать подскажите?