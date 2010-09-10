Где скотч закупить?
Коллеги, нужен ваш совет! Наше производство мебели переходит на более экологичные материалы для упаковки и нам требуется заменить обычный пластиковый скотч на бумажную альтернативу. Ищем надежного поставщика бумажного скотча, активируемого водой, который должен обладать высокой адгезией к картону и деревянным поверхностям, оставлять возможность легкого снятия без следов для клиента и быть пригодным для нанесения логотипа. Важны стабильные объемы поставок и техническая консультация. Можете порекомендовать проверенную компанию?
Re: Где скотч закупить?
Когда мы сами переходили на экологичную упаковку, то главными критериями выбора для нас были: прочность сцепления с поверхностью, экологичность состава и надежность поставщика как партнера. После тестирования нескольких образцов мы остановились на таком товаре как бумажный скотч активируемый водой от компании «Ванпак». Этот скотч показал отличную адгезию к гофрокартону и дереву, надежно фиксирует упаковку даже для тяжелых грузов, а после снятия не оставляет липких следов, что очень важно для сохранения презентабельного вида товара. Кроме того, их специалисты подробно проконсультировали нас по вопросам нанесения с помощью воды и помогли подобрать оптимальную ширину ленты под наши нужды. Возможность нанесения логотипа стала приятным бонусом для усиления бренда. Сотрудничеством довольны — поставки всегда вовремя, качество стабильное.
