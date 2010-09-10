Сообщение Fillana » Сегодня, 13:26

Коллеги, нужен ваш совет! Наше производство мебели переходит на более экологичные материалы для упаковки и нам требуется заменить обычный пластиковый скотч на бумажную альтернативу. Ищем надежного поставщика бумажного скотча, активируемого водой, который должен обладать высокой адгезией к картону и деревянным поверхностям, оставлять возможность легкого снятия без следов для клиента и быть пригодным для нанесения логотипа. Важны стабильные объемы поставок и техническая консультация. Можете порекомендовать проверенную компанию?