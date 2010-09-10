Технические газы
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Технические газы
Добрый день, порекомендуйте мне компанию, которая реализует технические газы в баллонах? Может, есть компания, которая сама производит и реализует газ? Буду вам очень признательна за информацию. Сама искала, где бы приобрести, но так ничего и не нашла.
Re: Технические газы
Здравствуйте, я вам могу посоветовать обратиться в компанию «Арника-Пром-Сервис». Вот официальный сайт компании arnikaps.ru, где вы можете посмотреть какие газы они вообще реализуют и на каких условиях. Мы сами, честно, не заказывали. Но, кто брал говорят, что качество газов находится на высоком уровне. Потому что у них есть собственная разработанная лаборатория, где проводится контроль качества выпускаемой продукции компании. Если вам нужен технический газ, то я вам рекомендую приобрести в этой компании. Потому что это не посредник, а сам производитель. Поэтому и ценник гораздо меньше и доставка осуществляется гораздо быстрее. Я вам рекомендую обратиться в компанию «Арника-Пром-Сервис» за качественным техническим газом.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя