Технические газы

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Технические газы

Сообщение zevc » Вчера, 13:53

Добрый день, порекомендуйте мне компанию, которая реализует технические газы в баллонах? Может, есть компания, которая сама производит и реализует газ? Буду вам очень признательна за информацию. Сама искала, где бы приобрести, но так ничего и не нашла.
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Технические газы

Сообщение klonik » Вчера, 20:32

Здравствуйте, я вам могу посоветовать обратиться в компанию «Арника-Пром-Сервис». Вот официальный сайт компании arnikaps.ru, где вы можете посмотреть какие газы они вообще реализуют и на каких условиях. Мы сами, честно, не заказывали. Но, кто брал говорят, что качество газов находится на высоком уровне. Потому что у них есть собственная разработанная лаборатория, где проводится контроль качества выпускаемой продукции компании. Если вам нужен технический газ, то я вам рекомендую приобрести в этой компании. Потому что это не посредник, а сам производитель. Поэтому и ценник гораздо меньше и доставка осуществляется гораздо быстрее. Я вам рекомендую обратиться в компанию «Арника-Пром-Сервис» за качественным техническим газом.
