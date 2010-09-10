Аренда авто в Костанае

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2898
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Аренда авто в Костанае

Сообщение zevc » Сегодня, 14:01

Добрый день, подскажите, а можно ли в Костанае взять в аренду автомобиль с водителем? Приезжаю в этот город по делам и хотелось бы арендовать машину таким образом. Буду вам очень признательна, если вы мне подскажите куда можно обратиться насчет этого?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость