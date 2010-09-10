Аренда авто в Костанае
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Аренда авто в Костанае
Добрый день, подскажите, а можно ли в Костанае взять в аренду автомобиль с водителем? Приезжаю в этот город по делам и хотелось бы арендовать машину таким образом. Буду вам очень признательна, если вы мне подскажите куда можно обратиться насчет этого?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость