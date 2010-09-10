Аренда авто в Костанае

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сообщение zevc » Вчера, 14:01

Добрый день, подскажите, а можно ли в Костанае взять в аренду автомобиль с водителем? Приезжаю в этот город по делам и хотелось бы арендовать машину таким образом. Буду вам очень признательна, если вы мне подскажите куда можно обратиться насчет этого?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Аренда авто в Костанае

Сообщение klonik » Вчера, 20:50

Здравствуйте, аренда авто с водителем Костанай предлагает компания BusinessTrip. Я всего лишь два раза у них арендовала автомобиль с водителем и могу сказать, что ответственная компания. По стоимости тоже выходит недорого, водители все компетентные люди с большим опытом. Я вам рекомендую обратиться в эту компанию, потому что лучше условий аренды автомобиля с водителем вы вряд ли во всем Казахстане сможете найти. Уверена, если вы обратитесь, сможете получить качественную услугу за вполне адекватные деньги. В общем, смело обращайтесь в эту компанию за арендой автомобиля с водителем. Вы точно не пожалеете о своем выборе.
