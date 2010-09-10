Типография

Типография

Сообщение zevc » Вчера, 14:54

Какие варианты оформления блокнотов сейчас популярны в Тюмени? Интересует современный дизайн для молодой IT-компании, что-то стильное и запоминающееся для клиентов и сотрудников.
Re: Типография

Сообщение klonik » Вчера, 21:28

Сейчас в тренде минималистичный дизайн с яркими акцентами! Когда выбирала оформление для своих блокнотов, консультант показал множество интересных решений. На сайте https://express72.ru/product/delovaya-p ... /bloknoty/ представлена галерея работ с различными стилями. Особенно понравились варианты с тиснением и необычными обложками.
