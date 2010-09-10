Лечение зависимости

zevc
Лечение зависимости

Сообщение zevc » Сегодня, 15:00

Привет всем! У меня очень сложная ситуация - сын начал употреблять наркотики, и я просто не знаю, как ему помочь. Боюсь обращаться в государственные учреждения из-за огласки. Может, кто-то сталкивался с подобным и может посоветовать надежное место для лечения?
