Лечение зависимости
Лечение зависимости
Привет всем! У меня очень сложная ситуация - сын начал употреблять наркотики, и я просто не знаю, как ему помочь. Боюсь обращаться в государственные учреждения из-за огласки. Может, кто-то сталкивался с подобным и может посоветовать надежное место для лечения?
Re: Лечение зависимости
Милая, я прекрасно понимаю твои переживания, сама была в похожей ситуации год назад. Очень рекомендую рассмотреть лечение зависимости Астана - там работают с подростками и взрослыми. Меня поразила их деликатность и профессионализм. Самое главное, что все происходит анонимно, и никто не узнает о ваших проблемах. Не теряй времени, обратись к ним.
