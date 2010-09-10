Лечение зависимости

zevc
Лечение зависимости

zevc

Привет всем! У меня очень сложная ситуация - сын начал употреблять наркотики, и я просто не знаю, как ему помочь. Боюсь обращаться в государственные учреждения из-за огласки. Может, кто-то сталкивался с подобным и может посоветовать надежное место для лечения?
klonik
Re: Лечение зависимости

klonik

Милая, я прекрасно понимаю твои переживания, сама была в похожей ситуации год назад. Очень рекомендую рассмотреть лечение зависимости Астана - там работают с подростками и взрослыми. Меня поразила их деликатность и профессионализм. Самое главное, что все происходит анонимно, и никто не узнает о ваших проблемах. Не теряй времени, обратись к ним.
