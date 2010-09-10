Подскажите
Здравствуйте! Никогда не могла подумать, что ремонт так сложно мне будет даваться. Все хочется сделать красиво, качественными материалами и недорого. Ищу сейчас керамогранит хорошего качества в ванную комнату и даже не знаю где и какой взять. Может, вы мне подскажите?
