zevc
Сообщение zevc » 49 минут назад

Здравствуйте! Никогда не могла подумать, что ремонт так сложно мне будет даваться. Все хочется сделать красиво, качественными материалами и недорого. Ищу сейчас керамогранит хорошего качества в ванную комнату и даже не знаю где и какой взять. Может, вы мне подскажите?
