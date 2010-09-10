Подскажите
Здравствуйте! Никогда не могла подумать, что ремонт так сложно мне будет даваться. Все хочется сделать красиво, качественными материалами и недорого. Ищу сейчас керамогранит хорошего качества в ванную комнату и даже не знаю где и какой взять. Может, вы мне подскажите?
Re: Подскажите
Добрый день, я вам могу порекомендовать посмотреть тут https://vitra-russia.ru/catalog/tiles/v ... -k951847r/ . У меня как раз в ванной комнате положен такой керамогранит. Это, когда смотришь в интернете цвет, конечно отличается. В жизни он очень красиво смотрится. На самом деле есть разные расцветки, я покупала в этой компании и именно такой линейный керамогранит. Можете перейти по ссылке и посмотреть какие другие варианты есть. Я считаю, что лучше на напольном покрытии не экономить и покупать качественный вариант. Потому что если материал качественный, то его точно хватит надолго. А так, в этой компании есть и выбор большой и доставки. Рекомендую вам посмотреть, все равно что-нибудь себе вы здесь присмотрите.
