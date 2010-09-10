Посоветуйте смартфон на Андроиде до 50 тыс руб

Изаура
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Посоветуйте смартфон на Андроиде до 50 тыс руб

Сообщение Изаура » Вчера, 20:08

Посоветуйте смартфон на Андроиде до 50 тыс руб в московской рознице. По камере требований никаких нет. Нужно чтобы более-менее шустро работал и ролики с Ютуба можно было комфортно смотреть. Для мужчины среднего возраста.
Буцефалия
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Посоветуйте смартфон на Андроиде до 50 тыс руб

Сообщение Буцефалия » Вчера, 20:54

В вашем бюджете и с такими задачами — просто шикарный вариант, на который сейчас стоит обратить внимание, это ZTE Nubia Red Magic 10S Pro 24/1TB
Это игровой аппарат, а значит с производителем проблем точно не будет: топовый процессор Snapdragon 8 Gen 3, целых 24 ГБ оперативной памяти и терабайт для хранения. Всё летает просто мгновенно. Главная фишка для вас — это шикарный экран: 6.8 дюйма, AMOLED, с частотой 120 Гц и частотой опроса 2000 Гц. Картинка невероятно плавная, сочная, а динамический диапазон HDR для просмотра YouTube будет на высоте. Никаких тормозов или подлагиваний даже в 4K, плюс стереодинамики с хорошим звуком. Батареи на 6500 мАч хватит на много часов видео.
Изаура
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Посоветуйте смартфон на Андроиде до 50 тыс руб

Сообщение Изаура » Вчера, 21:15

Спасибо огромное за подробный ответ! Очень полезная информация, прям всё по делу расписали. Теперь точно знаю, на что обратить внимание при выборе. Особенно радует, что для просмотра видосов всё идеально подходит. Пойду изучать предложения в магазинах, думаю, возьму именно этот вариант.
Буцефалия
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Посоветуйте смартфон на Андроиде до 50 тыс руб

Сообщение Буцефалия » Вчера, 21:36

Чем больше экран телефона, тем комфортнее смотреть ролики с youtube. Чем выше показатель Antutu, тем быстрее работает смартфон (шустрее). Соответственно, логично выбрать самой большой экран и самый большой показатель Antutu.
