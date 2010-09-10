Посоветуйте смартфон на Андроиде до 50 тыс руб
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
Посоветуйте смартфон на Андроиде до 50 тыс руб
Посоветуйте смартфон на Андроиде до 50 тыс руб в московской рознице. По камере требований никаких нет. Нужно чтобы более-менее шустро работал и ролики с Ютуба можно было комфортно смотреть. Для мужчины среднего возраста.
Re: Посоветуйте смартфон на Андроиде до 50 тыс руб
В вашем бюджете и с такими задачами — просто шикарный вариант, на который сейчас стоит обратить внимание, это ZTE Nubia Red Magic 10S Pro 24/1TB
Это игровой аппарат, а значит с производителем проблем точно не будет: топовый процессор Snapdragon 8 Gen 3, целых 24 ГБ оперативной памяти и терабайт для хранения. Всё летает просто мгновенно. Главная фишка для вас — это шикарный экран: 6.8 дюйма, AMOLED, с частотой 120 Гц и частотой опроса 2000 Гц. Картинка невероятно плавная, сочная, а динамический диапазон HDR для просмотра YouTube будет на высоте. Никаких тормозов или подлагиваний даже в 4K, плюс стереодинамики с хорошим звуком. Батареи на 6500 мАч хватит на много часов видео.
Это игровой аппарат, а значит с производителем проблем точно не будет: топовый процессор Snapdragon 8 Gen 3, целых 24 ГБ оперативной памяти и терабайт для хранения. Всё летает просто мгновенно. Главная фишка для вас — это шикарный экран: 6.8 дюйма, AMOLED, с частотой 120 Гц и частотой опроса 2000 Гц. Картинка невероятно плавная, сочная, а динамический диапазон HDR для просмотра YouTube будет на высоте. Никаких тормозов или подлагиваний даже в 4K, плюс стереодинамики с хорошим звуком. Батареи на 6500 мАч хватит на много часов видео.
Re: Посоветуйте смартфон на Андроиде до 50 тыс руб
Спасибо огромное за подробный ответ! Очень полезная информация, прям всё по делу расписали. Теперь точно знаю, на что обратить внимание при выборе. Особенно радует, что для просмотра видосов всё идеально подходит. Пойду изучать предложения в магазинах, думаю, возьму именно этот вариант.
Re: Посоветуйте смартфон на Андроиде до 50 тыс руб
Чем больше экран телефона, тем комфортнее смотреть ролики с youtube. Чем выше показатель Antutu, тем быстрее работает смартфон (шустрее). Соответственно, логично выбрать самой большой экран и самый большой показатель Antutu.
4 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей