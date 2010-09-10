Сообщение Изаура » Вчера, 21:15

Спасибо огромное за подробный ответ! Очень полезная информация, прям всё по делу расписали. Теперь точно знаю, на что обратить внимание при выборе. Особенно радует, что для просмотра видосов всё идеально подходит. Пойду изучать предложения в магазинах, думаю, возьму именно этот вариант.