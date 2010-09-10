Спецтехника

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Спецтехника

Сообщение klonik » Сегодня, 12:17

Добрый день, подскажите, где можно приобрести спецтехнику на выгодных условиях в лизинг? Может есть компания, которая реализует на выгодных условиях? Подскажите, а то мы даже не знаем где лучше всего приобрести. Буду вам за информацию очень признательна.
