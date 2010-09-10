Спецтехника
Спецтехника
Добрый день, подскажите, где можно приобрести спецтехнику на выгодных условиях в лизинг? Может есть компания, которая реализует на выгодных условиях? Подскажите, а то мы даже не знаем где лучше всего приобрести. Буду вам за информацию очень признательна.
Re: Спецтехника
Здравствуйте, я точно знаю, что спецтехника хорошего качества и вообще разная есть в Афари Групп. Выбор спецтехники очень большой, есть даже в разных комплектациях. Рекомендую вам обратиться в эту компанию напрямую. Я думаю, что вы сможете договориться о выгодной покупке. Потому что в этой компании всегда есть скидки, выгодные предложения. Лизинг тоже предоставляется, но лучше насчет его вам обратиться в компанию напрямую. Условия должны быть очень хорошие, потому что эта компания сотрудничает с крупными банками нашей страны. Насколько мне известно, в большинстве случаев лизинг одобряется. Чтобы приобрести без проблем я вам рекомендую выбрать технику, собрать все необходимые документы и обратиться в компанию за более подробной информацией.
