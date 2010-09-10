Дистанционное обучение
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Дистанционное обучение
Муж хочет поменять работу, пойти теплоэнергетиком. Образование позволяет, но он диплом давно уже получал, то есть знания сто процентов устарели. Куда можно сейчас пойти на дополнительное обучение? Или стоит идти как есть, а потом пусть работодатель этот вопрос решает?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя