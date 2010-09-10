Сообщение klonik » Сегодня, 13:45

Муж хочет поменять работу, пойти теплоэнергетиком. Образование позволяет, но он диплом давно уже получал, то есть знания сто процентов устарели. Куда можно сейчас пойти на дополнительное обучение? Или стоит идти как есть, а потом пусть работодатель этот вопрос решает?