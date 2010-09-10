Дистанционное обучение
Муж хочет поменять работу, пойти теплоэнергетиком. Образование позволяет, но он диплом давно уже получал, то есть знания сто процентов устарели. Куда можно сейчас пойти на дополнительное обучение? Или стоит идти как есть, а потом пусть работодатель этот вопрос решает?
Re: Дистанционное обучение
Лучше, конечно, тут https://indtec.ru пройти курс, потому что в трудоустройстве могут и отказать. Сейчас нехватка опытных кадров, никто не хочет тратить время на новичка, потому что обучение не бесплатное. И если ваш муж придет устраиваться уже подготовленный, то ему вряд ли откажут. Либо же смотрите в сторону курсов повышения квалификации, если основная специальность такое позволяет.
