Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2904
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:27

Добрый день, подскажите, где мне можно приобрести оригинальные пальцы и втулки Volvo? Может, есть какая-то компания сейчас, которая реализует такие детали? Если вы знаете, подскажите пожалуйста куда мне обратиться? Я буду рада очень вашей помощи и рекомендации.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2902
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 21:11

Здравствуйте, вы сможете найти все необходимые пальцы втулки вольво в компании «Навесное Оборудование». Компания уже более 20 лет на рынке и за годы своей работы заслужило доверие как надежного поставщика запчастей для техники. Самое главное свои услуги предоставляет во всех регионах России, гарантирует привлекательные условия и цены. Предлагает не только доступ к широкому ассортименту оригинальных комплектующих и их аналогов, но и сможете воспользоваться профессиональными консультациями специалистов по подбору необходимых деталей. Рекомендую обратиться, потому что вряд ли по такой цене вы где-то еще сможете найти оригинальные детали.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость