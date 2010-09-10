Кейтеринг
Кейтеринг
Здравствуйте, я слышала, что в Москве можно организовать мероприятие с быстрой едой. То есть специалисты организовывают питание прямо на улице, делают горячие бутерброды, организуют бургеры и другой фастфуд. Подскажите, в какую компанию нам лучше всего обратиться? Буду вам очень признательна за информацию.
Re: Кейтеринг
Добрый день, мы на детский праздник тоже заказывали бургеры и обслуживание. Детки все были просто в восторге, поэтому и вам советую тоже обратиться в компанию «Товарищ Полковник». Вот официальный сайт компании https://polkovnik-men.ru/ , где вы можете все подробности узнать. На самом деле данная компания является палочкой-выручалочкой для многих. Потому что у компании есть полное техническое оснащение, наличие собственного оборудования и реквизита. Есть даже возможность тематической стилизации мероприятия, оперативная подготовка и выезд на мероприятие. Обслуживание мероприятий любого масштаба и сложности. Им не проблема организовать праздник на 10 человек, а также и на 1000 человек не проблема. Готовность работать в неординарных условиях, даже в лесной зоне организовать праздник не проблема.
