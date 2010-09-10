Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2903 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Бетонный завод Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 17:50 С чего начать инвестирование в собственный растворобетонный узел? Последний конфликт с поставщиком бетона обошелся нашей компании в триста тысяч из-за простоя, плюс пришлось убирать то, что было залито ранее – смесь оказалась некачественной. Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2905 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Бетонный завод Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 18:15 Ничего сложного тут нет, сейчас на сайте https://rustehmash.com/production/betonnye-zavody/ купить растворо-бетонный узел (РБУ) в Москве не проблема. Что-то конкретное посоветовать сложно, нужно ведь смотреть какие у вас объемы работы, с бетоном какой марки работаете, ну и так далее. Мы сейчас тоже присматриваемся к РБУ, но пока вопрос поставили на паузу. Если все получится со следующим объектом, то будем покупать. Вернуться к началу

