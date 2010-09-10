Бетонный завод
Бетонный завод
С чего начать инвестирование в собственный растворобетонный узел? Последний конфликт с поставщиком бетона обошелся нашей компании в триста тысяч из-за простоя, плюс пришлось убирать то, что было залито ранее – смесь оказалась некачественной.
Re: Бетонный завод
Ничего сложного тут нет, сейчас на сайте https://rustehmash.com/production/betonnye-zavody/ купить растворо-бетонный узел (РБУ) в Москве не проблема. Что-то конкретное посоветовать сложно, нужно ведь смотреть какие у вас объемы работы, с бетоном какой марки работаете, ну и так далее. Мы сейчас тоже присматриваемся к РБУ, но пока вопрос поставили на паузу. Если все получится со следующим объектом, то будем покупать.
