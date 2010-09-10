Скупка золота

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Скупка золота

Сообщение klonik » Вчера, 21:26

Здравствуйте! Хочу продать свои старые золотые украшения, но переживаю из-за цен. В интернете много разной информации, и сложно понять, какая цена действительно справедливая. Подскажите, кто-нибудь недавно продавал золото? Какие сейчас расценки?
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Скупка золота

Сообщение zevc » Вчера, 22:49

Недавно решилась избавиться от старых украшений и могу поделиться опытом. Очень довольна тем, как решила продать золото в Москве. Получила действительно хорошую цену, всё оформили быстро и профессионально. Особенно порадовало, что оценку провели при мне, всё подробно объяснили и сразу выплатили деньги. Теперь рекомендую этот вариант всем знакомым.
