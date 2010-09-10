Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Привет, гурманы! Узбекская кухня – это настоящий праздник вкусов, сочетающий традиции кочевников и оседлых народов. Она богата мясными блюдами, рисом, овощами и специями, такими как зира, кориандр и красный перец. Узбекистан – родина плова, самсы и лагмана, которые покоряют сердца своей простотой и ароматом. Сегодня я опишу про самые популярные



1. Классический узбекский плов: Царь стола

Плов – визитная карточка Узбекистана. Это сытное блюдо из риса, мяса и овощей, приготовленное в казане. На 4 порции нужно: 500 г баранины (или говядины), 400 г риса (басмати или круглозёрный), 3 моркови, 2 луковицы, 100 г растительного масла, 1 ч.л. зиры, соль, перец по вкусу. Время приготовления: 1,5 часа.



Шаги:



Разогрейте масло в казане (или большой сковороде). Обжарьте нарезанный лук до золотистости.

Добавьте мясо, нарезанное кусочками, и жарьте 10 минут. Посолите, поперчите, добавьте зиру.

Введите морковь, натертую на крупной тёрке, и тушите 5 минут.

Залейте водой (чтобы покрыть ингредиенты на 2 см), доведите до кипения и варите 20 минут.

Промойте рис, добавьте в казан, залейте кипятком (уровень на 1 см выше риса). Не перемешивайте! Тушите под крышкой на слабом огне 20-30 минут, пока рис не впитает воду.

Дайте настояться 10 минут. Подавайте горячим с луком и лепёшками. Наслаждайтесь! Этот плов – символ гостеприимства.



2. Самса: Хрустящий пирожок с секретом

Самса – это пирожки с мясом или тыквой, запечённые в тандыре. Они идеальны как закуска. На 6 штук: 300 г слоёного теста (или дрожжевого), 200 г баранины (или курицы), 1 луковица, соль, перец, зира. Время: 45 минут.



Шаги:



Смешайте фарш из мяса и лука, добавьте специи и соль. Если используете тыкву – натрите 300 г, смешайте с луком и сахаром.

Раскатайте тесто на круги (диаметром 15 см). Положите начинку в центр, защипните края в форме треугольника или конверта.

Смажьте яйцом для блеска. Выпекайте в разогретой духовке (200°C) 20-25 минут до румяности.

Подавайте горячими с чаем. Самса – это лёгкость и хруст, который тает во рту!



3. Лагман: Нудли с мясом и овощами

Лагман – длинные нудли с соусом из мяса и овощей, популярный в Синьцзяне и Узбекистане. На 4 порции: 300 г свежей лапши (или спагетти), 200 г говядины, 1 болгарский перец, 100 г капусты, 2 ст.л. соевого соуса, чеснок, имбирь. Время: 30 минут.



Шаги:



Отварите лапшу в подсоленной воде, слейте и промойте холодной водой.

Обжарьте нарезанное мясо с чесноком и имбирём на масле 5 минут.

Добавьте овощи: перец, капусту, морковь (по желанию). Жарьте 7 минут.

Влейте соевый соус, бульон (или воду), тушите 5 минут. Добавьте специи.

Смешайте с лапшой, подавайте горячим. Лагман – это баланс вкусов: острый, сладкий, солёный.



Узбекская кухня – это не только еда, но и культура. Экспериментируйте со специями, чтобы адаптировать под свой вкус. Если вы в Узбекистане, попробуйте оригиналы на базаре! Другие кулинарные рецепты ищите на портале ВУБЕ https://wube.ru/ А какие рецепты вы уже готовили? Поделитесь в комментариях. Приятного аппетита

