Сообщение zevc » Сегодня, 11:15

Здравствуйте, какие есть преимущества сотрудничества с таможенным брокером? Стоит ли вообще к нему обращаться или лучше справится своими силами? Буду вам очень признательна, если вы со мной поделитесь своим мнением. Что вы думаете насчет этого вообще?