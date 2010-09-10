Таможенный брокер
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Здравствуйте, какие есть преимущества сотрудничества с таможенным брокером? Стоит ли вообще к нему обращаться или лучше справится своими силами? Буду вам очень признательна, если вы со мной поделитесь своим мнением. Что вы думаете насчет этого вообще?
