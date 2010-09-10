Таможенный брокер
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Таможенный брокер
Здравствуйте, какие есть преимущества сотрудничества с таможенным брокером? Стоит ли вообще к нему обращаться или лучше справится своими силами? Буду вам очень признательна, если вы со мной поделитесь своим мнением. Что вы думаете насчет этого вообще?
Re: Таможенный брокер
Добрый день, если вы хотите знать мое мнение, то таможенный брокер решает такие вопросы вы в которых просто некомпетентны. В любом случае если вы обратитесь к специалисту такому, то вы получите ускорение процессов оформления, снижение рисков ошибок, экономия времени и денег, а также гарантия соблюдения всех законодательных норм. Самое главное тут вам нужно выбрать надежного таможенного брокера, который поможет вам в решение многих задач, в это сфере есть немало опыта. Только в таком случае вы сможете получить квалифицированную помощь и добиться нужного результата. Я вам рекомендую обратиться лучше в специализированные организации, которые предлагают услуги таможенного брокера.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя