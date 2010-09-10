Сырье для лкм
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Сырье для лкм
Всем привет! Подскажите, во время производства красок ведь что-то используется для улучшения свойств красок? Какое сырье используется, кто в курсе? Если вы знаете, расскажите, мне очень интересно. Потому что сколько красок не брала последнее время, даже самые дорогие, качество находиться на плохом уровне.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: zevc и 2 гостя