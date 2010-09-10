Сырье для лкм

Сырье для лкм

Сообщение zevc » Сегодня, 12:22

Всем привет! Подскажите, во время производства красок ведь что-то используется для улучшения свойств красок? Какое сырье используется, кто в курсе? Если вы знаете, расскажите, мне очень интересно. Потому что сколько красок не брала последнее время, даже самые дорогие, качество находиться на плохом уровне.
