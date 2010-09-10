Сырье для лкм
Сырье для лкм
Всем привет! Подскажите, во время производства красок ведь что-то используется для улучшения свойств красок? Какое сырье используется, кто в курсе? Если вы знаете, расскажите, мне очень интересно. Потому что сколько красок не брала последнее время, даже самые дорогие, качество находиться на плохом уровне.
Re: Сырье для лкм
Привет, если производитель честный и беспокоится за качество своей продукции, то он будет использовать качественное сырье для лкм. Для улучшения свойств красок используются разные добавки. Это может быть антиокислители, ускорители высыхания, улучшители текучести, антигрибковые компоненты и многое другое. Сейчас ведь существует много разного сырья для красок, которое может использоваться для производства красящих составов. Если что я с вами могу поделиться контактами компании в нашей стране, которая занимается химическим сырьем для красок. Это крупное на самом деле предприятие, которое предлагает качественное и проверенное сырье на протяжении многих лет.
