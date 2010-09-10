Международные грузоперевозки

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2911
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Международные грузоперевозки

Сообщение zevc » Вчера, 12:34

Здравствуйте! Планирую отправить партию товаров в Китай, но никогда раньше не занималась международными перевозками. Переживаю за сохранность груза и правильное оформление документов. Может, кто-то уже имел опыт подобных отправлений? Хотелось бы узнать о надежных перевозчиках.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2913
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Международные грузоперевозки

Сообщение klonik » Вчера, 20:35

Добрый день! Недавно тоже искала надежного перевозчика для доставки товаров в Азию. Я нашла для себя [URL=https://kama-express.com/uslugi/mejdunarodnie-perevozki/международные грузоперевозки[/URL]. Они помогли с оформлением всех документов, груз доставили в срок и в идеальном состоянии. Особенно порадовало, что менеджер всегда был на связи и информировал о местонахождении груза.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя