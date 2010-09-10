Международные грузоперевозки
Международные грузоперевозки
Здравствуйте! Планирую отправить партию товаров в Китай, но никогда раньше не занималась международными перевозками. Переживаю за сохранность груза и правильное оформление документов. Может, кто-то уже имел опыт подобных отправлений? Хотелось бы узнать о надежных перевозчиках.
Re: Международные грузоперевозки
Добрый день! Недавно тоже искала надежного перевозчика для доставки товаров в Азию. Я нашла для себя [URL=https://kama-express.com/uslugi/mejdunarodnie-perevozki/международные грузоперевозки[/URL]. Они помогли с оформлением всех документов, груз доставили в срок и в идеальном состоянии. Особенно порадовало, что менеджер всегда был на связи и информировал о местонахождении груза.
