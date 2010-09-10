Резка металла
Резка металла
Нам нужна качественная резка металла, подскажите в Питере хорошую компанию? Самое главное, чтобы оборудование было соответствующее, и резка была точная. Где сейчас выгоднее и лучше всего все-таки заказать, подскажите пожалуйста?
