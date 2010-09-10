Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2909 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Резка металла Цитата Сообщение zevc » 10 минут назад Нам нужна качественная резка металла, подскажите в Питере хорошую компанию? Самое главное, чтобы оборудование было соответствующее, и резка была точная. Где сейчас выгоднее и лучше всего все-таки заказать, подскажите пожалуйста? Вернуться к началу

