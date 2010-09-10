Резка металла

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2909
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Резка металла

Сообщение zevc » 10 минут назад

Нам нужна качественная резка металла, подскажите в Питере хорошую компанию? Самое главное, чтобы оборудование было соответствующее, и резка была точная. Где сейчас выгоднее и лучше всего все-таки заказать, подскажите пожалуйста?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: zevc и 2 гостя